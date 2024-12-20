Dolar kuru istikrarlı yükselişini sürdürüyor! 20 Aralık döviz kurları, euro, sterlin ve dolar fiyatı

20 Aralık 2024 06:42 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 06:43

Dolar kuru küresel piyasalardaki harekete paralel olarak, yukarı yönlü sınırlı yükseliş ivmesini devam ettiriyor. Önceki gün 35 TL direnç sınırını aşan dolar/TL, Fed'in faiz kararı sonrası da yönünü değiştirmedi. İşte 20 Aralık döviz kurları....

İslam Memiş altın ve dolar için son uyarısını yaptı: Bu haftayı son hafta olarak görüyorum! İşte 2024'ün son tüyosu

İslam Memiş altın ve dolar için son uyarısını yaptı: Bu haftayı son hafta olarak görüyorum! İşte 2024'ün son tüyosu

Dolar​ kuru küresel çapta çıkışını sürdürüyor. Çarşamba günü kritik direnç seviyesi olarak gösterilen 35 TL barajını aşan dolar​, bir kez daha dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından ABD Merkez Bankası​ Fed merakla beklenen kararını açıklayarak faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4.5'e çekti. Bu gelişmenin ardından dolar kuru​ küresel çapta olduğu gibi Türkiye'de de yukarı yönlü sınırlı yükseliş ivmesini sürdürdü.

YIL SONUNDA DOLAR 36 LİRA OLUR MU?

20 Aralık Perşembe günü itibarıyla bu yükseliş deam ediyor. Diğer yandan dolar kuru yıl sonuna kadar 36 lirayı aşar mı sorusunun cevabı da merak ediliyor. Uzmanların büyük bölümüne göre , dolar kurunun yıl sonunda 36 lira seviyesine çıkması zor görünüyor. Peki serbest piyasada güncel dolar kuru​ ne kadar oldu? İşte 20 Aralık döviz kurları....

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (20 ARALIK CUMA)

Dolar/TL, sabah açılış itibarıyla yüzde 0,23 artışla alış 35,1486, satış ise 35,1741 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro fiyatı yüzde 0,14 artış kaydetti ve alış 36,4313 TL ve satış 36,4642 TL'den fiyatlandı.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,15 değer kaybıyla 43,8973'ten alınırken, 43,9209'dan satılıyor.

20 ARALIK 2024 CUMA DÖVİZ KURLARI