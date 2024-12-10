Dolar kuru kararlı ve ağır yükselişini sürdürüyor! 10 Aralık 2024 güncel döviz kurları, euro ve dolar fiyatı

10 Aralık 2024 07:27 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 08:00

Dolar kuru sınırlı ancak kararlı yükselişini sürdürüyor. Rekor seviyenin çok yakınında konumlanan dolar fiyatı yeni güne de yukarı yönlü başladı Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 10 Aralık 2024 güncel döviz kurları

Dolar​ fiyatı başta olmak üzere döviz kurlarındaki anlık değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip edilmeye devam ediyor. 10 Aralık 2024 Sarı günü itibarıyla "Dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" gibi sorular bir kez daha en çok arananlar arasında yer alıyor. Peki piyasalarda son durum ne? Dolar​ bugün ne kadar oldu? Euro​ kaç TL? İşte 10 Aralık 2024 güncel döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

10 Aralık 2024 sabah saatleri itibarıyla dolar/TL, 34,8209 TL (alış) ve 34,8413 TL (satış) seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlara göre dolar kuru gün içinde rekor seviye olan 34.8896'yı kısa süre içinde kırabilir.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL ise alış 36,7807 TL, satış ise 36,8259 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

10 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI