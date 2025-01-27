Dolar kuru kararlı yükselişini sürdürüyor! 36 liraya yaklaştı | 27 Ocak döviz kurları
Dolar kuru Merkez Bankası’nın perşembe günü açıkladığı faiz indirimi kararının ardından sınırlı yükseliş grafiğini sürdürüyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL!? İşte 27 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları...
Dolar kuru 35.50 TL direncini kırdıktan sonra sınırlı yükseliş grafiğini sürdürüyor . Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 250 baz puanlık indirimin ardından dolar kuru, aynı çizgisini koruyor. Piyasalar dolar kuru için 35.70 TL direncinin kırılmasına bekliyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 27 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (27 OCAK PAZARTESİ)
Dolar kuru güncel alış 35,6720 TL ve satış 35,6877 TL'de fiyatlanmış durumda.
EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?
Euro kuru alış 37,4624 TL ve satış 37.4911 TL seviyesinde işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin ise alış 44,5467 TL, satış 44,5888 TL'den fiyatlanmış durumda.