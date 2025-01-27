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Dolar kuru kararlı yükselişini sürdürüyor! 36 liraya yaklaştı | 27 Ocak döviz kurları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ocak 2025 06:49 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 06:50

Dolar kuru Merkez Bankası’nın perşembe günü açıkladığı faiz indirimi kararının ardından sınırlı yükseliş grafiğini  sürdürüyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL!? İşte 27 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar​ kuru 35.50 TL direncini kırdıktan sonra sınırlı yükseliş grafiğini sürdürüyor . Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası​ (TCMB) tarafından açıklanan 250 baz puanlık indirimin ardından dolar​ kuru​, aynı çizgisini koruyor. Piyasalar dolar kuru​ için 35.70 TL direncinin kırılmasına bekliyor.  Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 27 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar kuru kararlı yükselişini sürdürüyor! 36 liraya yaklaştı | 27 Ocak döviz kurları - 1. Resim

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (27 OCAK PAZARTESİ)

Dolar kuru güncel alış 35,6720 TL ve satış 35,6877 TL'de fiyatlanmış durumda.

Dolar kuru kararlı yükselişini sürdürüyor! 36 liraya yaklaştı | 27 Ocak döviz kurları - 2. Resim

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,4624 TL ve satış 37.4911 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru kararlı yükselişini sürdürüyor! 36 liraya yaklaştı | 27 Ocak döviz kurları - 3. Resim

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,5467 TL, satış 44,5888 TL'den fiyatlanmış durumda.

27 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru kararlı yükselişini sürdürüyor! 36 liraya yaklaştı | 27 Ocak döviz kurları - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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