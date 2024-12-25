Dolar kuru koptu gidiyor! Asgari ücret kararı sonrası rekor | 25 Aralık döviz kurları

25 Aralık 2024 07:07 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 07:09

Dolar kuru her gün yeni bir rekor kırıyor! 35 lira psikolojik sınırını aşan dolar/TL hızla 36 liraya doğru yol alıyor. İşte 25 Aralık döviz kurları...

Dolar​ kuru 35 lira​ psikolojik sınırını bir aştı pir aştı. Küresel ölçekte yakaladığı çıkış ivmeye paralel olarak her gün yeni bir rekor kıran dolar haftanın üçüncü gününde yeni bir zirveyi daha test etti. ABD Merkez Bankası​ Fed'in faiz kararı sonrası dolar​ kurunun yıl sonuna kadar 36 lira seviyesini göreceği beklentisi gederek arttı. Peki serbest piyasada güncel dolar kuru​ ve euro fiyatı ne kadar? İşte 25 Aralık döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (25 ARALIK ÇARŞAMBA)

Dolar/TL​, sabah açılış itibarıyla yüzde 0,57 artışla alış 35,0279, satış ise 35,3708 TL'den fiyatlanmış durumda.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL​ yüzde 0,56 artışla alış 36,4539 TL ve satış 36,8456 TL'den işlem görüyor.

25 ARALIK DÖVİZ KURLARI