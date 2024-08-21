Dolar kuru kritik eşiğe dayandı: Yıl sonu tahminine adım adım! İşte 21 Ağustos döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

21 Ağustos 2024 08:06 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 08:06

Dolar kuru aldı başını gidiyor. Son birkaç gündür üst üste gelen rekorlara bir yenisi bu sabah eklendi. Dün 33.90'ın hemen altında kapatan dolar fiyatı yeni günde tüm zamanların en yüksek zirvesini gördü

Para piyasalarının hemen ardından 33.97'yi gören dolar fiyatı psikolojik eşik olarak görülen 34 lira bandına bir adım daha yaklaşırken ardından gelen tepki alımlarıyla seviye küçük bir düşüş gösterdi.

Dolar kurundaki artışla paralel tüm birçok döviz birimi de yukarı yönlü hareket etti

İşte 21 Ağustos döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

DOLAR NE KADAR OLDU? (21 AĞUSTOS 2024)

Sabah eken saatlerde 33.9750 ile tarihi zirveyi gören dolar kuru şu sıralar 33.89'dan işlem görüyor.

GÜNCEL EURO FİYATI

Dolar gibi rekor seviyelerdeki hareketini sürdüren euro serbest piyasada 37.74'ten alıcı buluyor

GÜNCEL STERLİN FİYATI

İngiliz hara birimi sterlin güne küçük bir düşüşle başlarken, 44.18 lira seviyesinde fiyatlandı.

21 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI