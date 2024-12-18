Dolar kuru kritik eşiği aştı, rekor geldi! Yeni hedef 36 lira | İşte 18 Aralık döviz kurları

18 Aralık 2024 07:37 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 07:37

Dolar kuru dünya genelinde küresel piyasalarda güçlenmeye devam ederken iç piyasada beklenen oldu. Yıl sonu dolar tahmini açısından da kritik eşik olan 35 lira sınır aşıldı. Dolar 36 lira olur mu sorusu gündeme taşındı. İşte 18 Aralık döviz kurları....

Dolar​ kuru bekleneni yaptı ve kritik eşik olarak gösterilen 35 lira sınırını nihayet devirdi. Dolar/TL dün güne yükselişle başlamasının ardından günü kapanışa paralel 34,9370'ten tamamlamıştı. Yeni gün ise rekorla geldi. Yıl sonu dolar tahmini açısından da önem taşıyan 35 lira eşiğinin kırılmasının ardından gündeme yeni bir soru geldi: Dolar 36 lira olur mu? Peki rekor sonrası piyasalarda son durum ne? İşte 18 Aralık döviz kurları.... DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (18 ARALIK ÇARŞAMBA) Dolar/TL, sabah açılış itibarıyla yüzde 0,1 artışla alış 35,0003 satış ise 35,0210 TL'den işlem görüyor. EURO NE KADAR, KAÇ TL? Dolar gibi güne yükselişle başlayan euro/TL yüzde 0,17 artışla alış 36,7407 TL satış 36,7733 TL'den fiyatlanmış durumda STERLİN NE KADAR? Sterlin/TL de yüzde 0,07 değer kazancıyla 44,5071'den satılıyor. 18 ARALIK DÖVİZ KURLARI GÖZLER FED KARARINDA! TOPLANTI BUGÜN Küresel piyasalar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısında alacağı karara odaklandı. Uzmanlar, Fed'in faiz kararı ile birlitke gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyallerin netleşeceğini belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor. İlgili Haberler Altın alacaklar dikkat! Yeni sınırlama getirildi: 2025 yılında zorunlu olacak 2025 asgari ücret tablosu değişti! Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası en düşük rakam belli oldu Altın fiyatlarında yükseliş! İşte 18 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları