Dolar kuru kritik Fed kararı öncesi tırmandı! 18 Eylül döviz kurları ve dolar, euro, sterlin fiyatı

18 Eylül 2024 07:50 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 07:54

Dolar kuru açısından belirleyici olacak Fed kararı öncesi piyasada heyecanlı bir bekleyiş hakim. Önceki gün 33.80'a kadar gerileyen dolar fiyatı dünkü toparlanma ile yine 34. liranın üstüne çıktı. Peki bugün durum nedir. İşte 18 Eylül döviz kurları ve dolar euro, sterlin fiyatı...

Dolar​ kuru​ ABD Merkez Bankası​ Fed​'in yarınki faiz kararını odaklandı. Piyasalar saatler sonrası açıklanacak kararı beklerken döviz piyasalarında ve özellikle de dolar kurunda yukarı yönlü bir hareketlilik gözlemleniyor. Geçtiğimiz haftalarda 34.70 seviyesini görerek tarihi rekor kıran dolar fiyatı öncek gün ise sürpriz bir gerilemeyle 33.80 seviyesine kadar inmişti. Bu düşüş kısa sürerken dolar yeniden toparlandı ve son günlerde alışıldığı üzere 34 liranın hemen üzerinde konumlandı. Peki bugün dolar ne kadar oldu. Euro​, sterlin​ fiyatı ne durumda? İşte 18 Eylül döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı...

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (18 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ sabah saatleri itibarıyla alış 34,02 TL, satış 34,10 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,85 TL ve satış 37,91 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin 44.76 TL'den alınırken 45,00 TL'den satılıyor.

17 EYLÜL​ DÖVİZ KURLARI