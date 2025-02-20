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 | Suat Vilgen

Dolar kuru küçük adımlarla 37 TL'ye yürüyor! 20 Şubat güncel döviz kurları

Dolar kuru serbest piyasada dünü 36,32 ile rekor seviyede kapatmıştı. Dolar/TL yeni güne de sınırlı yükseliş ile başladı. İşte dolar fiyatı ve 20 Şubat güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 06:56
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 06:59

Dolar kuru geçen dalgalı seyir ile geçirdiği geçen haftanın ardından yeni haftayı rekorlarla açmıştı. TL tarafında yaşanan kayıpların ardından 36.32 bandını aşarak tarihi zirvesini yapan dolar yeni günü de sınırlı yükselişle açkı. Dolar kuruna paralel olarak euro ve sterlin kuru da benzer şekilde sınırlı artış gösterdi. Peki bugün dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Şubat güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (20 ŞUBAT PERŞEMBE)

Dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başlayarak zirve yaptı. Dolar fiyatı alış 36,3107 TL ve satış 36,3303 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,9672 TL ve satış 38.0496 TL seviyesinde

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 45,7639 TL, satış 45,8106 TL bandında sınırlı yükselişte.

20 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ETİKETLER
#dolar kuru
#döviz kurları
#sterlin kuru
#Döviz
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