Dolar kuru ne kadar oldu? 22 Ekim döviz kurları, euro, sterlin fiyatı

22 Ekim 2024 07:09 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 07:12

Dolar kuru dün hafta açılışını yukarı yönlü sınırlı hareketlerle açmıştı. Dolar kuru bugün de benzer bir seyirle güne başladı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 22 Ekim 2024 döviz kurları ; euro, sterlin, dolar fiyatı...

Parasını döviz ile değerlendirmek isteyen yatırımcıların en çok tercih ettiği yabancı para birimi olan dolar yıl sonu beklentileriyle sıkı takip altında. Bir süredir sınırlı hareketlerle yukarı yönlü bir seyir izlemeye devam eden dolar kuru dün yeni haftanın ilk gününü de benzer bir seyirle açmıştı. 34,20 TL bandında günü açan dolar/TL kapanışı 34.22 ile yaptı. Dolar kuru haftanın ikinci gününde de yukarı yönlü sınırlı yükselişini sürdürüyor. Peki güncel dolar kuru​ ne kadar oldu? Euro, sterlin​ fiyatı kaç TL? İşte 22 Ekim 2024 döviz kurları.

GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR OLDU? (22 EKİM 2024)

Serbest piyasada dolar kuru sabah açılış itibarıyla , alış 34.21, satış 34,22 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,02 TL ve satış 37,07 TL seviyesinde.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin fiyatı ​ ise alış 44.46 TL, satış 44,55 TL'de fiyatlandı.

22 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI