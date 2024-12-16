Dolar kuru rekor kırdı, kritik eşik çok yakın! İşte 16 Aralık 2024 döviz kurları

16 Aralık 2024 08:33 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:57

Dolar kuru uzun süredir devam eden sınırlı yükselişin ardından rekor seviyeyi gördü. Kritik 35 lira eşiğine çok yaklaşan dolar/TL için bankaların yıl sonu tahminleri yeniden gündeme taşındı. İşte 16 Aralık 2024 döviz kurları, euro fiyatı, dolar fiyatı...

Dolar​ kuru yeni haftanın ilk gününü rekor​ seviyeden açtı. ABD​'deki başkanlık seçimlerinin ardından sınırlı bir yükseliş trendine giren dolar en yüksek rekoru olan 34.8896'yı sonunda geçerken yıl sonunda dolar/TL​ kurunun ne olacağına dair merak arttı. Diğer yandan birçok bankanın açıkladığı yıl sonu dolar kuru tahminleri de tekrar gündeme taşındı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (16 ARALIK 2024)

Dolar fiyatı günü 34,95 TL’den açtıktan sonra yüzde 0.07'lik yükselişle saat 8.20 itibarıyla alış 34.94.28 satış 34.9722'den işlem görüyor. Kısa vadede dolarda 34,90 TL destek ve 35,00 TL direnç olarak izleniyor.

EURO FİYATI NE KADAR?

Euro 16 Aralık itibarıyla alış 26.7597 ve satış 36,7926'dan işlem görüyor.

16 ARALIK 2024 DÖVİZ KURLARI

2024 YIL SONU DOLAR NE KADAR OLACAK?

Öte yandan 2024'ün bitimine yaklaşık 2 hafta kala, yıl sonu dolar kuru aşağı yukarı rengini belli etti. Uzmanlar sınırlı yükselişle 2024 dolar kurunun 35,00 TL'ye yakı bir seviyede kapanabileceği öngörüyor. Bu takdirde yıl boyunca bankalar tarafından yapılan kur tahminleri göz önüne alındığında hedefi Almanya bankası Commerzbank'ın tutturacağı görülüyor.

BANKALARIN YIL SONU TAHMİNLERİ

Önde gelen yabancı bankalar dolar/TL için 2024 tahminlerini şu şekilde ilan etmişti:

-Commerzbank 35 TL

-Morgan Stanley: 36,00 TL

-HSBC: 36,00 TL

-Deutsche Bank: 36,00 TL

-JP Morgan: 36,00 TL

-BNP Paribas 36,00 TL

-Bank Of America: 38,00 TL