Dolar kuru rekor seviyede, yatırımcı tetikte! İşte 16 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

16 Ağustos 2024 07:02 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 07:05

Döviz fiyatları ve de özellikle dolar kuru ve euro kuru çok hareketli bir süreçten geçiyor. Uzun süre yatay seyirde seyreden piyasalar geçtiğimiz hafta dünya genelinde yankı bulan ABD borsalarındaki resesyon iddialarının ardıdan kaynamaya başladı.

Dolar kuru ve euro kuru son birkaç günlük yukarı önlü seyrin ardından dün rekor seviyeleri gördü. Dolar fiyatı dün 33.70 ile euro fiyatı ise 37,16 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Peki yeni günde para piyasalarında son durum ne? İşte 16 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatı dün gördüğü rekorun ardından yeni güne yani 16 Ağustos sabahına 33.69 lira seviyesinden giriş yaptı.

EURO NE KADAR OLDU?

Dün 37,16 ile rekor kıran euro kuru şu sıralar 37.00 liradan işlem görüyor

STERLİN NE KADAR OLDU?

En çok atırım alan para birimlerinden sterlin ise 43.40'ten alıcı buluyor.

16 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ KURLARI