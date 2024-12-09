Dolar kuru rekor seviyenin etrafında dolanıyor! 9 Aralık 2024 güncel döviz kurları

09 Aralık 2024 07:48 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 07:50

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününde yatırımcıların ve vatandaşların takibinde. Son kapanışa göre yüzde 0,14 artışla güne başlayan dolar fiyatı rekor seviyeye yakın seyirde. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 9 Aralık 2024 güncel döviz kurları

Döviz kurlarındaki anlık değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 9 Aralık 2024 Pazartesi günü "Dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" soruları bir kez daha finans gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında. Peki piyasalarda son durum ne? Dolar​ bugün ne kadar oldu? Euro​ kaç TL? İşte 9 Aralık 2024 güncel döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

9 Aralık 2024 sabah saat 08:00 itibarıyla dolar/TL, 34,7792 TL (alış) ve 34,8263 TL (satış) seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlara göre dolar kuru gün içinde tarihin en yüksek rekoru olan 34.8896'yı geçebilir.

EURO E KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL ise alış 36,6382 TL, satış ise 36,7133 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

9 ARALIK DÖVİZ KURLARI