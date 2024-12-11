Dolar kuru rekora çok yaklaştı! 11 Aralık 2024 güncel döviz kurları, euro ve dolar fiyatı

11 Aralık 2024 07:23 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 07:25

Dolar kuru kararlı sınırlı yükselişini sürdürerek 34.8896 rekoruna bir adım daha yaklaştı. Dolar/TL'nin yıl sonunda 35 lira sınırını aşıp aşmayacağına yönelik merak arttı. İşte 11 Aralık 2024 güncel döviz kurları...

Dolar​ fiyatı başta olmak üzere döviz kurları yatırımcıların ve vatandaşların sıkı takibinde. 11 Aralık 2024 Sarı günü itibarıyla "Dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" gibi sorular bir kez milyonlarca insanın merakını cezbediyor.

DOLAR​ REKOR KIRACAK MI?

ABD seçimlerini ardından istikrarlı ancak sınırlı bir yükseliş trendi yakalayan dolar kuru, son günlerde rekor seviyesinin hemen altında konumlandı. Daha önce tarihin en yüksek seviyesi olan 34.8896'yı gören doların bu kritik eşiği aşıp aşmayacağı merak konusu. Birçok analiste göre dolar yıl sonunda 36 lira seviyesini görecek. Bu yukarı yönlü ivmenin tahminleri haklı çıkarıp çıkarmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Peki piyasalarda bugün son durum ne? Dolar​ bugün ne kadar oldu? Euro​ kaç TL? İşte 11 Aralık 2024 güncel döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

11 Aralık 2024 sabah saatleri itibarıyla dolar fiyatı, alış 34,8557 TL, satış 34,8737 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL ise alış 36,7103 TL, satış ise 36,7482 seviyesinde konumlanmış durumda.

11 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI