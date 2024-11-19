Dolar kuru rekora koşuyor! Haftalar sonra kritik seviye aşıldı | İşte 19 Kasım 2024 döviz kurları

19 Kasım 2024 08:04 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:25

Dolar kuru haftaya primle başlarken, dün akşam saatlerinde kur 34,60 TL’yi gördü. Yeni günün ilk saatlerinde de dolar kuru yüksek seyrini sürdürüyor. İşte 19 Kasım 2024 döviz kurları...

Yıl sonu dolar fiyatı açıklandı! Dolar yatırımı karlı mı? İşte tahminler ve 17 Kasım 2024 güncel döviz kurları!

Yıl sonu dolar fiyatı açıklandı! Dolar yatırımı karlı mı? İşte tahminler ve 17 Kasım 2024 güncel döviz kurları!

Piyasalarda haftanın ikinci işlem gününe girilirken döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Dün 34,60 TL’ye doğru hareketlenen dolar​ yeni günü de benzer bir seviyede açarken yatırımcısının uzun süre sonra yüzünü güldürdü. Yerli ve yabancı kurumların TCMB’ye dair beklentilerindeki değişikliklerin, döviz kurlarına yansıdığı belirtiliyor.

DOLAR​ YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Uluslararası finans kuruluşlarına göre dolar yıl sonunda yatırımcısının yüzünü güldürecek. Deutsche Bank ve Morgan Stanley yıl sonunda doların 38 TL olacağını öngörürken; Goldman Sachs 40,70 TL, Barclays ise 43,80 TL beklentisi paylaştı. En düşük dolar yıl sonu tahmini ise 33 TL ile HSBC'ye ait.

Türkiye Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi'nde ise 2024 yıl sonu dolar tahmini 39,46 TL olarak belirtilmişti. Orta Vadeli Program (OVP) da yıl sonu dolar kuru​ ortalamasını 36,78 TL seviyesinde öngörüyor​.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (19 KASIM 2024)

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti nedeniyle serbest piyasada şu sıralarda dolar 34,59 TL'den alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar alış- 34,5903TL

Dolar satış- 34,5981 TL

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış- 36,65 TL

Euro satış- 36,6740 TL

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Sterlin alış- 43,8827 TL

Sterlin satış- 43,9251 TL

19 KASIM DÖVİZ KURLARI