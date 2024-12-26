Dolar kuru rekorlar sonrası yeni fiyatını buldu! 26 Aralık döviz kurları

26 Aralık 2024 07:03 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 07:05

Dolar kuru üst üste kırdığı rekorların ardından yeni güne sakin başladı. Buna karşın 35 lira psikolojik sınırını aşan dolar/TL 36 liraya çıkar mı sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. İşte 26 Aralık döviz kurları...

Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararının ardından dolar​ Türkiye​'de büyük çıkışa geçmişti. 35 lira psikolojik sınırını aştıktan sonra art arda rekorlar kıran dolar 35.37 TL seviyesini de görürken "Dolar yıl sonunda 36 TL olur mu" sorusu yeniden gündeme taşınmıştı. Ancak dolar kurundaki bu ateş 26 Aralık Çarşamba itibarıyla bir nebze de olsa sönmüş görünüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB), efektif kurunu görü dün alışta 35,1916 lira, satışta 35,3326 lira olarak kapanış yapan dolar yeni güre daha aşağıdan başladı. Peki serbest piyasada güncel dolar kuru​ ve euro fiyatı ne kadar? İşte 26 Aralık döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (26 ARALIK PERŞEMBE)

Dolar/TL​, sabah açılış itibarıyla alış 35,2687, satış ise 35,2977 TL'den fiyatlanmış durumda.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL​ yüzde alış 36,6763 TL ve satış 36,8441 TL'den işlem görüyor.

26 ARALIK DÖVİZ KURLARI