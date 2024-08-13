Dolar kuru rekoru zorluyor! İşte 13 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve güncel döviz kurları

13 Ağustos 2024 06:52 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 06:54

Türk Lirası karşısına son birkaç yılda inanılmaz değer artışı kaydeden dolar fiyatı uzun vadeli yatırımcılarını sevindirdi. Buna karşın son birkaç aydır küçük inişler ve çıkışlar dışında dolar fiyatı yatay bir seyre büründü.

Genel kıyasla yılbaşı başlangıç değerine (29.7714 TL) göre dolar, 3,60 TL'ye denk gelen yüzde 12,03 oranında değer kazandı. Peki dolar bugün ne kadar? İşte 13 Ağustos güncel dolar kuru. Euro, sterlin fiyatı ve diğer döviz fiyatları...

BUGÜN (13 AĞUSTOS) DOLAR NE KADAR?

Serbest piyasada dolar bugün 33.58'den işlem görüyor. Euro 36,76'dan alıcı bulurken, sterlin ise 42,03 seviyesinde seyrediyor,

13 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI