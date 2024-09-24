Dolar kuru sınırlı yükseldi! 24 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

24 Eylül 2024 07:32 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 07:34

Döviz kurları, haftanın ikinci işlem gününde sınırlı yükseliş kaydetti. Dolar kuru kritik 34 lira seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. Peki dolar ne kadar oldu? İşte 24 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

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Dolar kuru​ haftanın ikinci işlem gününde yine yatırımcıların takibi altında. Yatırımını para alım satımı ile değerlendiren yatırımcılar sadece dolar fiyatı ile değil diğer döviz birimleri ile de yakından ilgileniyor. Piyasalarda bu sabah itibarıyla sınırlı bir yükseliş kayda alındı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 24 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (23 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ sabah saatleri itibarıyla alış 34,13 TL, satış 34,15 TL'den işlem görüyor

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,95 TL ve satış 38,02 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ 45.61 TL'den alınırken 45,66 TL'den satılıyor.

MERKEZ REZERV ARTIRIYOR

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen öncü verilere göre toplam dolar rezervinin 2,8 milyar artışla 156,4 milyar dolara yükselmesi ve rekor kırması bekleniyor. Piyasalarda TCMB'nin likidite fazlasını azaltmayı amaçlayan yeni adımlarının etkileri de dikkatle izleniyor.

24 EYLÜL DÖVİZ KURLARI