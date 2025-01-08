Dolar kuru sınırlı yükselişini sürdürüyor! İşte 8 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...

08 Ocak 2025 07:34 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 07:55

Dolar kuru düşüşle girdiği ardından yönünü yukarı çevirdiği haftanın üçüncü gününde de sınırlı yükselişte. 'Dolar 36 lira olur mu?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? İşte 8 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...

Dolar​ kuru​ son bir ayın en güçlü haftalık performansını sergilediği geçen hafta 35 lira​ barajını aşmış ve önemli bir çıkışla 35.40 rekorunu görmüştü. Bu yükselişte ABD ekonomisinin bu yıl küresel ölçekte daha iyi performans göstermeye devam edeceği yönündeki beklentiler etkili olmuştu. Türkiye'de ise "Dolar​ 36 lira olur mu?" sorusu bu yükselişle bir kez daha gündeme gelirken dolar​ kuru yeni haftada yatay bir seyirde sınırlı hareketlerle yoluna devam ediyor. İşte 8 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (8 OCAK ÇARŞAMBA)

Dolar/TL​, sabah açılış itibarıyla alış 35,3255, satış ise 35,3532 TL'den fiyatlanmış durumda.

EURO NE KADAR, KAÇ TL

Euro/TL​ yüzde alış 36,5870 TL ve satış 36,6325 TL'den işlem görüyor.

8 OCAK DÖVİZ KURLARI