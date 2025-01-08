Dolar kuru sınırlı yükselişini sürdürüyor! İşte 8 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...
Dolar kuru düşüşle girdiği ardından yönünü yukarı çevirdiği haftanın üçüncü gününde de sınırlı yükselişte. 'Dolar 36 lira olur mu?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? İşte 8 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...
Dolar kuru son bir ayın en güçlü haftalık performansını sergilediği geçen hafta 35 lira barajını aşmış ve önemli bir çıkışla 35.40 rekorunu görmüştü. Bu yükselişte ABD ekonomisinin bu yıl küresel ölçekte daha iyi performans göstermeye devam edeceği yönündeki beklentiler etkili olmuştu. Türkiye'de ise "Dolar 36 lira olur mu?" sorusu bu yükselişle bir kez daha gündeme gelirken dolar kuru yeni haftada yatay bir seyirde sınırlı hareketlerle yoluna devam ediyor. İşte 8 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (8 OCAK ÇARŞAMBA)
Dolar/TL, sabah açılış itibarıyla alış 35,3255, satış ise 35,3532 TL'den fiyatlanmış durumda.
EURO NE KADAR, KAÇ TL
Euro/TL yüzde alış 36,5870 TL ve satış 36,6325 TL'den işlem görüyor.