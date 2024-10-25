Dolar kuru son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü! İşte euro, sterlin, dolar fiyatı ve 25 Ekim döviz kurları

25 Ekim 2024 07:30 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 07:34

Dolar kuru dün akşam saatlerinde başladığı çıkışı bugün de sürdürdü. Dolar yeni günü son 3 ayın en yüksek seviyesinden açtı. İşte euro, sterlin, dolar fiyatı ve 25 Ekim döviz kurları...

Dolar​ kuru​ dün akşam saatlerinde başladığı yükseliş trendini bugün de sürdürüyor. ABD seçimleri ve faiz oranlarına ilişkin gelişmelerle ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gören dolar dün günü 34'29 TL'en kapatmıştı. Dolar kuru yerine güne de yükseliş grafiği ile başlarken son 3 ayın en yüksek zirvesi görüldü. İşte euro​, sterlin​, dolar fiyatı ve 25 Ekim döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada dolar güne alış 34,28 satış, 34.30 lira seviyesinde işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,00 TL ve satış 37,04 TL seviyesinde.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ ise alış 44.47 TL, satış 44,54 TL'de fiyatlandı.

25 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI