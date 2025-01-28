Dolar kuru tarihi rekor kırdı! 36 lira çok yakın | 28 Ocak güncel döviz kurları

28 Ocak 2025 07:42 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 08:07

Dolar kuru ABD Başkanı Trump'ın dünkü açıklamaları sonrası tarihi zirveyi gördü. Dolar/TL 35.70 direncini kırarken 36 lira barajına bir adım daha atıldı. İşte 28 Ocak güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı açıklamalar piyasalarda adeta deprem etkisine neden oldu. Trump'ın gümrük vergisi tehditleriyle altın hızlı bir şekilde gerilerken dolar kuru ise birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yükselerek yeni bir rekor kırdı. Trump'ın ayrıntı vermeden çelik, alüminyum ve bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını söylemesinin sonrası dolar kuru 35.70 TL direncini kırdı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 28 Ocak güncem döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (28 OCAK SALI)

Dolar kuru güncel alış 35,7524 TL ve satış 35,7595 TL'de fiyatlanmış durumda.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,3145 TL ve satış 37.3343 TL seviyesinde işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,4888 TL, satış 44,5152 TL'den fiyatlanmış durumda.

28 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI