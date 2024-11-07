Dolar kuru Trump sonrası düşüşe devam ediyor! İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı
Dolar kuru ABD seçimleri sonrası baş aşağı seyre döndü. Bir ara 34.16 ile son 3 ayın düşük seviyesini gören Dolar/TL tepki alımlarıyla sınırlı bir toparlanma gösterse de yeni günü yine düşüşle açtı. İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...
ABD seçimleri dünya genelinde para piyasalarında adeta deprem etkisi yaptı. Donald Trump'ın Kamala Harris'e karşı zafer kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilmesi, sonrası dolar, çoğu para birimi karşısında değer kazanırken, Türk lirası bu eğilime ters tepki verdi. Dün güne 34,32 TL seviyesinden başlayan dolar, gün içinde 34,16 ile son 3 ayın en düşük derecesine geriledi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Para piyasalarında son durum nedir? İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (7 KASIM 2024)
7 Kasım 2024 dolar kuru son kapanışa göre yüzde 0,1'lik bir düşüşle alış 34,18 TL, satış 34,19 TL'den işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Euro/TL yüzde 0,22 değer artışıyla alış 36,81, satış 36.82 TL seviyesinde.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin kuru güne alış 44,26 TL, satış 44,37 TL seviyesinden başladı.