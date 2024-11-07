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Dolar kuru Trump sonrası düşüşe devam ediyor! İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
07 Kasım 2024 06:16 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 06:56

Dolar kuru ABD seçimleri sonrası baş aşağı seyre döndü. Bir ara 34.16 ile son 3 ayın düşük seviyesini gören Dolar/TL tepki alımlarıyla sınırlı bir toparlanma gösterse de yeni günü yine düşüşle açtı. İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

ABD seçimleri​ dünya genelinde para piyasalarında adeta deprem etkisi yaptı. Donald Trump​'ın Kamala Harris​'e karşı zafer kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilmesi, sonrası dolar​, çoğu para birimi karşısında değer kazanırken, Türk lirası​ bu eğilime ters tepki verdi. Dün güne 34,32 TL seviyesinden başlayan dolar, gün içinde 34,16 ile son 3 ayın en düşük derecesine geriledi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Para piyasalarında son durum nedir? İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

Dolar kuru Trump sonrası düşüşe devam ediyor! İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı - 1. Resim

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (7 KASIM 2024)

7 Kasım 2024 dolar kuru son kapanışa göre yüzde 0,1'lik bir düşüşle alış 34,18 TL, satış 34,19 TL'den işlem görüyor.

Dolar kuru Trump sonrası düşüşe devam ediyor! İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı - 2. Resim

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,22 değer artışıyla alış 36,81, satış 36.82 TL seviyesinde.

Dolar kuru Trump sonrası düşüşe devam ediyor! İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı - 3. Resim

STERLİN NE KADAR?

Sterlin kuru güne alış 44,26 TL, satış 44,37 TL seviyesinden başladı.

Dolar kuru Trump sonrası düşüşe devam ediyor! İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı - 4. Resim

7 KASIM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru Trump sonrası düşüşe devam ediyor! İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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