Dolar kuru Trump sonrası düşüşe devam ediyor! İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

07 Kasım 2024 06:16 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 06:56

Dolar kuru ABD seçimleri sonrası baş aşağı seyre döndü. Bir ara 34.16 ile son 3 ayın düşük seviyesini gören Dolar/TL tepki alımlarıyla sınırlı bir toparlanma gösterse de yeni günü yine düşüşle açtı. İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...