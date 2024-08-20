Dolar kuru tüm duvarları yıktı! Faiz kararı öncesi yeni rekor! İşte 20 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

20 Ağustos 2024 07:22 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 07:26

Dolar kuru başta olmak üzere döviz piyasalarındaki yüksek seyir devam ediyor. Dün 33.79 ile tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşan dolar, yatırımcının yüzünü güldürürken, artışın daha ne kadar devam edeceğine yönelik merak da arttı.

Birçok ulusal ve uluslararası kurum sene sonu tahminini açıklarken dolar kuru için 36 lira öngörüsü öne çıkmıştı. Hal böyleyken dolar kuru daha şimdiden 34 lira barajına yaklaştı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ekonomistlerin beklentisi, faizin yeniden yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde.

Bugün alınacak kararın döviz piyasalarına etkisi de merak ediliyor.

Peki bugün dolar ne kadar? İşte 20 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatı 33.79 dün gördüğü rekorun ardından yeni güne de yüksek seviyeden başladı. Dolar 20 Ağustos sabahına yine 33.79 lira seviyesinden giriş yaptı.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro kuru şu sıralar 37.47 liradan işlem görüyor

STERLİN NE KADAR OLDU?

Güne düşüşle başlayan sterlin ise 43.88'den alıcı buluyor.

20 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI