Dolar kuru yeni direnç noktasını buldu! İşte 9 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...

09 Ocak 2025 07:29 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 08:16

Dolar kuru 35 lira barajını aşmasının ardından sınırlı iniş ve çıkışlarla yatay seyre geçti. Uzmanlara göre kritik baraj aşılırsa dolar fiyatı 36 lirayı görebilir. İşte 9 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...

Dolar​ kuru​ son geçen sergilediği güçlü çıkış ivmesinin ardından 35 lira​ barajını aşmış ve önemli bir çıkışla 35.40 rekorunu görmüştü. ABD ekonomisinin bu yıl küresel ölçekte daha iyi performans göstermeye devam edeceği yönündeki beklentilerin etkili olduğu çıkışın ardından Türkiye​'de "Dolar​ 36 lira olur mu?" sorusu bir kez daha gündeme taşınmıştı. Uzmanlara göre dolar​ kuru 35.40 TL olarak görülen psikolojik sınırı kırması halinde bu mümkün! Peki bugün dolar ne kadar? İşte 9 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (9 OCAK PERŞEMBE)

Dolar/TL​, sabah açılış itibarıyla alış 35,33362, satış ise 35,3601 TL'den fiyatlanmış durumda.

EURO NE KADAR, KAÇ TL

Euro/TL​ yüzde alış 36,5162 TL ve satış 36,5612 TL'den işlem görüyor.

9 OCAK DÖVİZ KURLARI