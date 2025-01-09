Dolar kuru yeni direnç noktasını buldu! İşte 9 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...
Dolar kuru 35 lira barajını aşmasının ardından sınırlı iniş ve çıkışlarla yatay seyre geçti. Uzmanlara göre kritik baraj aşılırsa dolar fiyatı 36 lirayı görebilir. İşte 9 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...
Dolar kuru son geçen sergilediği güçlü çıkış ivmesinin ardından 35 lira barajını aşmış ve önemli bir çıkışla 35.40 rekorunu görmüştü. ABD ekonomisinin bu yıl küresel ölçekte daha iyi performans göstermeye devam edeceği yönündeki beklentilerin etkili olduğu çıkışın ardından Türkiye'de "Dolar 36 lira olur mu?" sorusu bir kez daha gündeme taşınmıştı. Uzmanlara göre dolar kuru 35.40 TL olarak görülen psikolojik sınırı kırması halinde bu mümkün! Peki bugün dolar ne kadar? İşte 9 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (9 OCAK PERŞEMBE)
Dolar/TL, sabah açılış itibarıyla alış 35,33362, satış ise 35,3601 TL'den fiyatlanmış durumda.
EURO NE KADAR, KAÇ TL
Euro/TL yüzde alış 36,5162 TL ve satış 36,5612 TL'den işlem görüyor.