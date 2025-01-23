Dolar kuru yeni direncini buldu! İşte 23 Ocak döviz kurları

23 Ocak 2025 07:35 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:35

Dolar kuru Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararı öncesi yatay seyirde. Dolar 36 lira olur mu, sorusu yanıt ararken, piyasa uzmanlarına göre yeni direnç noktası 35.70 kuruş. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL!? İşte 23 Ocak Perşembe güncel döviz kurları...

Dolar​ kuru 35.50 TL direncini kırdıktan sonra yükselişini sürdürmüş ve yukarı yönlü sınırlı hareketlerle her gün yeni bir zirve görmüştü. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz​ kararı öncesi dolar, 35.60 TL seviyesinin hemen üzerinde fiyatlanmış durumda. Doların faiz kararı sonrası vereceği tepki de merak ediliyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 23 Ocak Perşembe güncel döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (23 OCAK PERŞEMBE)

Dolar kuru bugün yeni bir zirve ile güne başladı. Dolar fiyatı güncel alış 35,6402 TL ve satış 35,6633 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,1602 TL ve satış 37.2330 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 43,9862 TL, satış 44,0322 TL'den fiyatlanmış durumda.

23 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI