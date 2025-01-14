Dolar kuru yeni zirvesini gördü! 36 liraya doğru kararlı adım | 14 Ocak Salı döviz kurları

14 Ocak 2025 07:37 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 07:38

Dolar kuru yükselişle başladığı haftanın ikinci gününde rekor kırdı. Dolar/TL 36 lira olur mu, sorusu bir kez daha yatırımcıların gündemine taşındı. Peki dolar bugün ne kadar? Euro, sterlin kaç TL! İşte 14 Ocak pazartesi güncel döviz kurları...