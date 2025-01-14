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Dolar kuru yeni zirvesini gördü! 36 liraya doğru kararlı adım | 14 Ocak Salı döviz kurları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ocak 2025 07:37 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 07:38
Dolar kuru yeni zirvesini gördü! 36 liraya doğru kararlı adım | 14 Ocak Salı döviz kurları

Dolar kuru yükselişle başladığı haftanın ikinci gününde rekor kırdı. Dolar/TL 36 lira olur mu,  sorusu bir kez daha yatırımcıların gündemine taşındı. Peki  dolar bugün ne kadar? Euro, sterlin kaç TL! İşte 14 Ocak pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar​ kuru​ sınırlı yükseliş gösterdiği geçen haftanın ardından yeni haftayı yukarı yönlü açmıştı. Bu yükseliş nihayetinde dolar​ bir kez dahna rekor kırdı. 35,50 sınırını bir süredir zorlayan Dolar/TL​ nihayet bu seviyeyi kırarken doların 36 lirayı bulacağı yönündeki tahminler biraz daha ağırlık kazandı. Peki dolar​ bugün ne kadar oldu? Euro​, sterlin​ kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 14 Ocak güncel döviz kurları...

Dolar kuru yeni zirvesini gördü! 36 liraya doğru kararlı adım | 14 Ocak Salı döviz kurları - 1. Resim

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (14 OCAK 2025)

Yeni günde dolar kuru açılış itibarıyla alış, 35,4709 TL ve satış 35,5001 TL'den işlem görüyor.

Dolar kuru yeni zirvesini gördü! 36 liraya doğru kararlı adım | 14 Ocak Salı döviz kurları - 2. Resim

EURO​ BUGÜN KAÇ TL?

Euro aynı saat itibarıyla yüzde 0.36 gerilemeyle alış 36,3731 TL ve satış 36,4207 KL seviyesinde.

STERLİN KURU NE KADAR?

Sterlin fiyatı alış 43,2948 TL, satış 43,3672 TL dolaylarında.

14 OCAK 2025 DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru yeni zirvesini gördü! 36 liraya doğru kararlı adım | 14 Ocak Salı döviz kurları - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
dolardolar/tl

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