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Dolar kuru yeniden yatay seyirde! 23 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 07:29 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 07:32

Fed kararı sonrası küçük bir düşüş yaşayan dolar kuru kayıplarını geri aldıktan sonra yeniden yatay seyre geçti. İşte 23 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların dikkatli takibinde. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası küçük bir düşüş yaşayan dolar kuru kayıplarını geri aldıktan sonra yeniden yatay seyre geçti.

Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 23 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (23 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ sabah saatleri itibarıyla alış 34,06 TL, satış 34,11 TL'den işlem görüyor.

Dolar kuru yeniden yatay seyirde! 23 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı - 1. Resim

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 38,08 TL ve satış 38,13 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin 45.35 TL'den alınırken 45,54 TL'den satılıyor.

23 EYLÜL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru yeniden yatay seyirde! 23 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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