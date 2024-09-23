Dolar kuru yeniden yatay seyirde! 23 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı
Fed kararı sonrası küçük bir düşüş yaşayan dolar kuru kayıplarını geri aldıktan sonra yeniden yatay seyre geçti. İşte 23 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı
Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların dikkatli takibinde. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası küçük bir düşüş yaşayan dolar kuru kayıplarını geri aldıktan sonra yeniden yatay seyre geçti.
Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 23 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (23 EYLÜL 2024)
Güncel dolar kuru sabah saatleri itibarıyla alış 34,06 TL, satış 34,11 TL'den işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Serbest piyasada euro kuru alış 38,08 TL ve satış 38,13 TL'den fiyatlanmış durumda.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin 45.35 TL'den alınırken 45,54 TL'den satılıyor.