Dolar kuru yeniden yükselişe geçti! İşte 7 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...

07 Ocak 2025 07:56 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 07:59

Dolar kuru haftayı düşüşle açmasının ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi. 'Dolar 36 lira olur mu?' sorusu gündemdeki yerini korurken euro ve sterlinde de dikkat çeken bir hareketlilik söz konusu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...

Dolar​ kuru​ yılbaşının ardından son bir ayın en güçlü haftalık performansını sergilemiş ve 35 lira​ barajını uzun süre sonra yıkmıştı. Sonrasında art arda gelen rekorlar, "Dolar 36 lira olur mu?" sorusunu bir kez daha gündeme getirmişti. Söz konusu yükselişte ABD ekonomisinin bu yıl küresel ölçekte benzerlerinden daha iyi performans göstermeye devam edeceği yönündeki beklentiler etkili olmuştu. Dolar​ kuru yeni haftaya düşüşle başlasa da toparlanma çabuk geldi. İşte 7 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı... DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (7 OCAK PAZARTESİ) Dolar/TL​, sabah açılış itibarıyla alış 35,3018, satış ise 35,3151 TL'den fiyatlanmış durumda. EURO NE KADAR, KAÇ TL Euro/TL​ yüzde alış 36,6884 TL ve satış 36,7688 TL'den işlem görüyor. 7 OCAK DÖVİZ KURLARI İlgili Haberler İstanbul’da benzinin litresi 45 lirayı aştı! Depoda yangın var Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 7 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları