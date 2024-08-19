Dolar kuru yeniden zirvede! 19 Ağustos döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

19 Ağustos 2024 08:25 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 08:45

Altın ve euro rekor kırdı! Borsa ve dolar için geri sayım başladı! İşte en çok kar ettiren yatırım

Altın ve euro rekor kırdı! Borsa ve dolar için geri sayım başladı! İşte en çok kar ettiren yatırım

Dolar kuru ve euro kuru için hararet sürüyor. Uzun süre yatay seyirde seyreden piyasalar geçtiğimiz hafta ABD borsalarındaki resesyon iddiaları sonrası kaynamaya başlamıştı. Bunun en belirgin sonucu için kur artışları olmuştu

Dolar kuru ve euro kuru fırlamış ve dolar fiyatı 33.70 ile euro fiyatı ise 37,16 ile tüm zamanların rekorunu ırmıştı.

Peki yeni haftanın ilk gününde para piyasalarında son durum ne? İşte 19 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatı dün gördüğü rekorun ardından yeni güne yani 16 Ağustos sabahına 33.70 lira seviyesinden giriş yaptı.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro kuru şu sıralar 37.26 liradan işlem görüyor

STERLİN NE KADAR OLDU?

En çok yatırım alan para birimlerinden sterlin ise 43.69'dan alıcı buluyor.

19 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI