Dolar kuru yerinde sayıyor! 3 Haziran 2024 dolar fiyatı ve döviz kurları 

03 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:44

Dolar kuru, Türk Lirası varlıklara yüksek ilgi devam ederken yerinde saymaya devam ediyor. Mayıs ayını dolar karşısında yüzde 0,4 değer artışı ile tamamlayan TL, haziran ayında da ufak ufak kayıplarını telafi ediyor.

Bugün piyasalarda imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), enflasyon ve Hazine ihaleleri takip edilirken doların seyri merak konusu. Peki yeni haftanın ilk gününde dolar ne kadar oldu? İşte 3 Haziran 2024 dolar fiyatı ve döviz kurları

DOLAR FİYATI BUGÜN NE KADAR? EURO NE KADAR?

Dolar fiyatı, bugün 32,19 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 34,96 seviyesinde alıcı buldu.

3 HAZİRAN DÖVİZ KURLARI