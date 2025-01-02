Dolar kuru yılbaşı sonrası yüksekten açtı! İşte 2 Ocak 2024 döviz kurları

02 Ocak 2025 07:04 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:27

Dolar kuru yılbaşı tatilinin ardından güne sert bir yükselişle başladı. Geçen hafta 35 lira psikolojik sınırını aşarak kırdığı rekorların yeni bir zirveye yakın seyrediyor. İşte 2 Ocak döviz kurları, dolar, euro fiyatı...

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Fed'in faiz kararının ardından dolar​ tüm dünyada olduğu gibi Türkiye​'de de büyük çıkış ivmesi yakalayan dolar​ kuru rekor kırarak 35 lira psikolojik sınırını da aşmıştı. Sonrasında rekorunu tazeleyen dolar 35.40 TL seviyesine kadar gelmişti. Bu durum "Dolar yıl sonunda 36 TL olur mu" sorusunu da gündeme taşısa da dolar yeni yılı 35.30 TL seviyelerinde kapatmıştı!.. Peki yılbaşı tatilinin ardından para piyasalarında durum ne? güncel dolar kuru​ ve euro fiyatı ne kadar? İşte 2 Ocak 2025 döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (2 OCAK PERŞEMBE)

Dolar/TL​, sabah açılış itibarıyla alış 35,3738, satış ise 35,3820 TL'den fiyatlanmış durumda.

EURO NE KADAR, KAÇ TL

Euro/TL​ yüzde alış 36,6836 TL ve satış 36,8248 TL'den işlem görüyor.

2 OCAK DÖVİZ KURLARI