Dolar kuru yılın son gününde kaç TL? İşte 31 Aralık 2024 döviz kurları

31 Aralık 2024 07:05 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 07:05

Dolar kuru 2024 yılının son gününde yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta 35 lira psikolojik sınırını aşarak kırdığı rekorların ardından dolar haftaya yukarı yönlü başlamıştı. Bu ivme bugün de devam ediyor. İşte 31 Aralık döviz kurları, dolar, euro fiyatı...

Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz kararının ardında dolar​ tüm dünyada olduğu gibi Türkiye​'de de büyük çıkış ivmesi yakalamıştı. Rekor kırarak 35 lira psikolojik sınırını da aşan dolar/TL​ sonrasında 35.40 TL seviyesine kadar gelmişti. Ancak daha sonrasında dalgalı bir seyir başlamıştı. Diğer yandan "Dolar yıl sonunda 36 TL olur mu" sorusu da gündeme taşınmıştı. Ve yılın on günü geldi çattı!..

EURO VE STERLİN DE YÜKSELİŞTE

Yılın bitimine artık saatler kala dolar​ kuru yükselişini sürdürüyor. 31 Aralık Pazartesi itibarıyla dolar​ kuru yüzde 0,10 kazanç gösterirken, euro ve sterlinde de ivme yukarı yönlü. Peki serbest piyasada güncel dolar kuru​ ve euro fiyatı ne kadar? İşte 31 Aralık döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (31 ARALIK SALI)

Dolar/TL​, sabah açılış itibarıyla alış 35,3104, satış ise 35,3606 TL'den fiyatlanmış durumda.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL​ yüzde alış 36,7565 TL ve satış 36,8291 TL'den işlem görüyor.

31 ARALIK DÖVİZ KURLARI