Dolar kuru yükseldi, euro fiyatı düştü! İşte 24 Aralık döviz kurları

24 Aralık 2024 07:14 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 07:15

Dolar kuru yukarı yönlü hareketine devam ederken, haftanın ikinci gününde euro fiyatı düşüşe geçti. İşte 24 Aralık döviz kurları...

Dolar​ kuru küresel ölçekte yakaladığı çıkış ivmesini sürdürüyor. Geçen hafta 35 lira​ psikolojik eşiğini geçen dolar​ kuru haftanın ikinci gününde de yönünü yukarı çevirmiş durumda. ABD Merkez Bankası​ Fed'in faiz kararı sonrası dolar kurunun yıl sonuna kadar 36 lira seviyesini göreceği beklentisi de sürüyor. Buna karşın 24 Aralık salı günü itibarıyla euro​ fiyatında sınırlı bir düşüş gözlemleniyor Peki serbest piyasada güncel dolar kuru​ ve euro fiyatı ne kadar? İşte 24 Aralık döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (24 ARALIK SALI)

Dolar/TL​, sabah açılış itibarıyla yüzde 0,21 artışla alış 35,2438, satış ise 35,2652 TL'den fiyatlanmış durumda.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL​ yüzde 0,05 düşüşle alış 36,6231 TL ve satış 36,6582 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL de yüzde 0,53 değer kazancıyla 44,2430'dan alınırken, 44,3793 TL'den satılıyor.

24 ARALIK DÖVİZ KURLARI