Dolar kuru yükseldi, euro fiyatı düştü! İşte 24 Aralık döviz kurları
Dolar kuru yukarı yönlü hareketine devam ederken, haftanın ikinci gününde euro fiyatı düşüşe geçti. İşte 24 Aralık döviz kurları...
Dolar kuru küresel ölçekte yakaladığı çıkış ivmesini sürdürüyor. Geçen hafta 35 lira psikolojik eşiğini geçen dolar kuru haftanın ikinci gününde de yönünü yukarı çevirmiş durumda. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası dolar kurunun yıl sonuna kadar 36 lira seviyesini göreceği beklentisi de sürüyor. Buna karşın 24 Aralık salı günü itibarıyla euro fiyatında sınırlı bir düşüş gözlemleniyor Peki serbest piyasada güncel dolar kuru ve euro fiyatı ne kadar? İşte 24 Aralık döviz kurları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (24 ARALIK SALI)
Dolar/TL, sabah açılış itibarıyla yüzde 0,21 artışla alış 35,2438, satış ise 35,2652 TL'den fiyatlanmış durumda.
EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Euro/TL yüzde 0,05 düşüşle alış 36,6231 TL ve satış 36,6582 TL'den işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL de yüzde 0,53 değer kazancıyla 44,2430'dan alınırken, 44,3793 TL'den satılıyor.