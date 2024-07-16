Dolar kuru yükselişini sürdürüyor! 16 Temmuz Salı güncel döviz kurları, dolar ve euro fiyatı belli oldu

16 Temmuz 2024 07:56 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 07:57

Dolar kuru geçtiğimiz hafta başladığı çıkış ivmesinin ardından 33 lira bandını aşmıştı. Aynı şekilde euro fiyatı da önemli bir yükseliş kaydederek yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.

Bu hareketin ne kadar süreceğine yönelik merak döviz piyasalarının kapalı olduğu hafta sonunun ardından yeni haftaya taşındı. Peki anlık dolar kuru bugün hangi seviyede? Euro fiyatı, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 16 Temmuz Salı güncel döviz kurları...

BUGÜN (16 TEMMUZ) DOLAR FİYATI NE KADAR?

Dolar/TL saat 07:50 itibarıyla 33,00 lira (alış) 33,05'ten (satış) işlem görüyor.

Euro 36,01 TL seviyelerinde alıcı bulurken, sterlin ise 42,88 seviyesinde

16 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI