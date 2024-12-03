Dolar kuru yükselişini sürdürüyor! İşte 3 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı

03 Aralık 2024 07:57 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 08:40

Dolar kuru haftanın ikinci gününde sınırlı yükselişini sürdürüyor. Euro başta olmak üzere birçok yabancı para birimi ise düşüş seyrinde. İşte 3 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...

Dolar​ kuru​, euro fiyatı 3 Aralık salı günü itibarıyla yine yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz haftalarda dalgalı bir seyir izleyen ve genel olarak sınırlı yükseliş kaydeden dolar fiyatı aralık ayında da benzer bir grafik sergiliyor. Geçen haftayı yüzde 0,1 azalışla 34,6000'tan kapatan Dolar/TL​ yeni haftanın ikinci gününde son kapanışa göre yüzde 0,13 prim yapmış durumda. Euro ise yüzde 0,08'lik düşüş kaydetti. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 3 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar alış- 34,7431 TL

Dolar satış- 34,7593 TL

EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış- 36,4396 TL

Euro satış- 36,4558 TL

3 ARALIK 2024 DÖVİZ KURLARI