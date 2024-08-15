Dolar kuru zirveyi gördü! İşte dolar, euro, sterlin fiyatı ve 15 Ağustos döviz kurları

15 Ağustos 2024 06:26 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 06:30

Döviz kurları oldukça stabil bir pozisyonda başladığı haftada yeni bir rekoru gördü. Dün sabah saatlerini yatay seyirle geçiren dolar öğleden itibaren yaşanan küçük değer artışlarının ardından 33.60 barajını açmıştı.

Dolar fiyatı yeni günü ise yatırımcıları için yüz güldüren bir hareketle açtı. Amerikan Merkez Bankası Fed'in politika faizini indireceği yönündeki söylentilerin de etkisiyle dolar/TL zirveyi gördü.

Peki dolar ne kadar? Euro, sterlin fiyatı ne durumda?

İşte dolar, euro, sterlin fiyatı ve 15 Ağustos döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar fiyatı, bugün yüzde 0,05 yükselişle açarken 33,62 TL civarında işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro fiyatı ise yüzde 0,19 artışla 37,09 seviyesinde alıcı buluyor.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Sterlin fiyatı sabah saatleri itibarıyla yüzde 0.18 artışla 43.16 lira seviyesinde.

PARA PİYASALARI FED RÜZGARINDA

Öte yandan son günlerdeki kur fiyatlamalarında, Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indireceği yönündeki spekülasyonlar da etkili oluyor. Tahminlere göre Fed'in faizi aşağı çekme olasılığı neredeyse kesin.

15 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI