Dolar kurunda dikkat çeken belirsizlik! Dolar fiyatı ve 6 Mayıs döviz kurları...

06 May 2024 08:04 - Güncelleme : 06 May 2024 08:09

31 Mart Yerel Seçimleri'nin döviz kurları özellikle de dolar - euro fiyatı üzerindeki etkisinin ne olacağı merak ediliyordu. Seçin öncesi dillendirilen iddialı taminlerden bazıları doların fırlayacağı, bazıları ise büyük düşüşü göstereceğini savunuyordu.

DOLAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Buna karşın dolar kuru küçük dalgalanmalar gösterse de belli bir fiyat aralığında tutundu. Ancak son günlerde dolar kuru ile ilgili yine iddialı tahminler konuşulmaya başlandı. Doların 7 lira birden düşeceğini iddia edenlerin yanı sıra yıl sonuna kadar 40 lira dolar/TL kur beklentisini açıklayanlar da var.

Peki bugün dolar ne kadar? İşte dolar fiyatı ve 6 Mayıs Döviz kurları...

DOLAR FİYATI NE KADAR?

Dolar 32,26 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATI NE KADAR

Euro/TL ise 34,72 TL’de yer alıyor.

6 MAYIS 2024 DÖVİZ KURLARI