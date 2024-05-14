Dolar tepetaklak! Enflasyon verileri sonrası TL güçleniyor... 14 Mayıs 2024 döviz kurları

14 May 2024 07:04 - Güncelleme : 14 May 2024 07:04

Çift maaşa tasarruf ayarı! SGK uzmanından kamuda çalışan emekliler için çağrı

Çift maaşa tasarruf ayarı! SGK uzmanından kamuda çalışan emekliler için çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve tedbir paketini dün açıkladı. Yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından, piyasaların nasıl bir tepki göstereceği merak konusuydu. Merakı giderecek ilk veriler geldi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından düşmeye başlayan dolar kuru, Bakan Şimşek'in dünkü açıklamalarının ardından da yine düşüş eğilimi gösterdi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dünü 32,2558'den kapatan dolar yeni güne de yüzde 0,05 düşüşle başladı. Dolar fiyatı serbest piyasada tabelalara 32,26 lira olarak yansıdı.

Euro, 34,87'den alıcı bulurken, bir diğer önemli yatırım aracı sterlin ise 40,57 liradan işlem görüyor

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 420,80 milyon dolar düşüş gösterdi.