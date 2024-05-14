Dolar tepetaklak! Enflasyon verileri sonrası TL güçleniyor... 14 Mayıs 2024 döviz kurları
Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verileri sonrası düşüşe geçen dolar kuru, TL karşısındaki değer kaybını sürdürüyor. Dünü 32,2558'den kapatan dolar yeni güne de düşüşle başladı. İşte 14 Mayıs 2024döviz kurları...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve tedbir paketini dün açıkladı. Yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından, piyasaların nasıl bir tepki göstereceği merak konusuydu. Merakı giderecek ilk veriler geldi.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından düşmeye başlayan dolar kuru, Bakan Şimşek'in dünkü açıklamalarının ardından da yine düşüş eğilimi gösterdi.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dünü 32,2558'den kapatan dolar yeni güne de yüzde 0,05 düşüşle başladı. Dolar fiyatı serbest piyasada tabelalara 32,26 lira olarak yansıdı.
Euro, 34,87'den alıcı bulurken, bir diğer önemli yatırım aracı sterlin ise 40,57 liradan işlem görüyor
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 420,80 milyon dolar düşüş gösterdi.