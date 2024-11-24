Dolar ve euro fiyatı ne kadar? 24 Kasım 2024 döviz kurları

24 Kasım 2024 07:44 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 07:49

Dolar fiyatı ve euro fiyatı başta olmak üzere döviz piyasalarındaki son durum, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. Peki bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 24 Kasım 2024 Pazar güncel döviz kurları

Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? 24 Kasım 2024 güncel altın fiyatları

Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? 24 Kasım 2024 güncel altın fiyatları

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Ekonomi gündeminin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan döviz kurları, finansal kararlarını şekillendirmek isteyen bireyler ve yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Özellikle "1 Dolar​ kaç TL?" ve "Euro kaç TL?" soruları, güncel piyasa koşullarını takip etmek isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında.

DOLAR FİYATI NE KADAR?

Bugün sabah saatlerinde döviz piyasalarından alınan verilere göre:

Dolar/TL: Alış fiyatı 34,5383 TL, satış fiyatı ise 34,5467 TL olarak işlem görüyor.

EURO​ FİYATI NE KADAR?

Euro/TL alış 35,9970 TL, satış ise 36,0147 TL seviyelerinde bulunuyor.

Piyasaların bu seviyelerde seyretmesi, hem yatırımcıların hem de ekonomistlerin dikkatle izlediği bir tablo oluşturuyor. Dövizdeki bu rakamlar, global ve yerel ekonomik gelişmelere göre gün içinde değişiklik gösterebilir.

24 KASIM DÖVİZ KURLARI

ALTIN VE DÖVİZ TAKİBİ NEDEN ÖNEMLİ?

Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, ithalat ve ihracattan bireysel tasarruflara kadar pek çok alanda etkili oluyor. Özellikle altın ve döviz yatırımları, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilmeye devam ediyor. Daha fazla ekonomik gelişme ve analiz için bizi takip etmeye devam edin!