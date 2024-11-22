Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 22 Kasım 2024 güncel döviz fiyatları

22 Kasım 2024 07:18 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 07:23

Dolar kuru başta olmak üzere Türkiye’de döviz piyasalarındaki hareketlilik devam ediyor. 22 Kasım 2024 itibarıyla dolar ve euro fiyatı kritik seviyelerde işlem görüyor. Hem yatırımcılar hem de döviz alım-satımı yapan bireyler, güncel fiyatları merak ediyor. İşte, dolar ve euro kuru ve diğer döviz fiyatları...

Dolar kuru​, sabah saatlerinden itibaren dalgalı bir seyir izliyor. Bankalar arası piyasalarda 1 ABD doları​, şu an itibarıyla 34,55 TL seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz haftaya göre yukarı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Uzmanlar, dolar kurundaki artışı küresel ekonomik veriler ve Türkiye’nin para politikalarındaki gelişmelerle ilişkilendiriyor.

EURO​ BUGÜN KAÇ TL?

Euro/TL paritesi ise dolar kuruna paralel bir şekilde yükseliş eğilimini sürdürüyor. 1 Euro, bugün 36,17 TL seviyesinden işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları ve ekonomik veriler, euro kurunu etkileyen önemli faktörler arasında.

Sterlin kuru ise 43.52 TL'den işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Döviz kurlarındaki anlık değişimleri takip etmek için Bankaların mobil uygulamalarını ya da Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi sitesinden günlük döviz kurları raporlarından ulaşabilirsiniz.

22 KASIM DÖVİZ KURLARI