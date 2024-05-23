Dolar yatırımcıları endişeli bekleyişte! 23 Mayıs 2024 dolar ve euro kuru belli oldu

23 May 2024 07:09 - Güncelleme : 23 May 2024 07:13

Dolar fiyatı yükselir mi, düşer mi sorusu son günlerde belki de hiç olmadığı kadar revaçta. Son birkaç yılda Türk Lirası karşısında değerini katlayarak rekorlar üstüne rekorlar kıran dolar kuru hükümetin son dönemdeki ekonomideki istikrar adımları ve sıkı para politikalarıyla hızını kaybetti.

Bir ara serbest piyasada 33 lira seviyesini aşan dolar fiyatı son birkaç haftada 32.20 bandında çakıldı kaldı. Elinde dolar birikimi bulunan birçok yatırımcı da doğal olarak endişeli bir bekleyişe geçti.

Hal böyleyken ünlü bankalardan ardı ardına dolar kuru tahminleri gelmeye başladı.

ÇELİŞKİLİ TAHMİNLER

Önce ABD merkezli 172 yıllık Wells Fargo, dolar kuru için rapor yayımladı. Banka, yerel seçimler sonrasında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşlerini artan bir inançla yenilediklerini belirtti.

Türk Lirası'na ilişkin olarak iyimser açıklamalarda bulunan banka, dolar kurunun 2025 yılında 30 liranın altına ineceği görüşünü de tekrarladı.

BANK OF AMERİCA "38 LİRA" DEDİ!

Bank of America (BofA) ise hükümetin para politikasında sıkılaşma adımlarına yönelik değerlendirme paylaşırken dolar/TL'nin yıl sonunda 38 TL seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar dün günü 32.20 seviyesinden kapatırken bugün günü küçük bir gerilemeyle 32. 18 bandından açtı.

Diğer yandan bankalar arası piyasada günün döviz kurları da belli oldu. İşte 23 Mayıs 2024 döviz kurları:

23 MAYIS DÖVİZ KURLARI