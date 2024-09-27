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Dolar yükseldi euro ve sterlin düştü! 27 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
27 Eylül 2024 07:06 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 07:08

Dolar kuru bugün güne yükselişle başladı. Euro ve sterlin ise tersi yönde hareket ediyor. İşte 27 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

Dolar kuru​ son dönemde kritik 34 lira seviyesinde bir aşağı bir yukarı hareketini sürdürüyor. Dolar fiyatı konusunda gelen yıl sonu tahminleri ise genel olarak 36 lira seviyesini işaret ediyor.  Yatırımcılar beklenen bu  çıkış hareketinin ne zaman başlayacağını merak ederken bugün dolar güne yukarı yönlü başladı.

Dolar yükseldi euro ve sterlin düştü! 27 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı - 1. Resim

Peki, dolar, euro​, sterlin​ bugün kaç lira? Güncel dolar kuru​ ne durumda? İşte 27 Eylül 2024 Cuma döviz kuru fiyatları...

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (27 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ bugün yukarı yönlü hareketle güne başladı. Son verilere göre dolar alış 34,16 TL, satış 34,17 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru düşüşte.  Euro alış 38,17 TL ve satış 38,22 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ 45.76 TL'den alınırken 45,78 TL'den satılıyor.

27 EYLÜL DÖVİZ KURLARI

Dolar yükseldi euro ve sterlin düştü! 27 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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