Döviz piyasasına TCMB darbesi! Faiz kararı sonrası dolar fiyatı, euro fiyatı geriledi
Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararı sonrası başta dolar fiyatı olmak üzere döviz piyasası genelinde kurlar düşüşe geçti. İşte 23 Temmuz dolar fiyatı, euro fiyatı, sterlin fiyatı ve canlı güncel döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geride kalan haftada aldığı politika faizini yüzde 50'de tutma kararı döviz piyasalarını da etkiledi.
TCMB'nin enflasyonda kalıcı bozulma durumunda politika duruşunun sıkılaştırılacağı yönündeki mesajı olarak algılanan bu hamle sonrası dolar kuru dün haftanın ilk gününde sınırlı düşüş yaşadı.
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?
Kur geçen hafta 33,29'u aşarak rekor kırmış, ancak ardından dolar/TL 32,90 - 33,00 aralığında durağan seyre geçmişti
Bugün canlı dolar kuru 33 seviyesinin altına inerken, Dolar/TL, faiz kararı sonrası 32,85'e kadar geriledi.
EURO FAİZDEN ETKİLENMEDİ
Faiz kararının ardından Türk lirasının euro karşısında hafifçe değer kaybettiği görülürken, canlı euro fiyatı 35,84'e tırmandı.
Sterlin de karardan etkilenirken sabah saatleri itibaren sterlin kuru 42,37 seviyesinde.