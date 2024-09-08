Güncel 8 Eylül döviz kurları düşüş eğiliminde! İşte dolar fiyatı, euro, sterlin kuru

08 Eylül 2024 07:00 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 07:09

Dolar fiyatı, euro fiyatı, sterlin fiyatı kaç TL oldu? Para piyasalarında son dönemde gözlenen negatif seyir, bu soruları yeniden gündeme taşıdı. İşte güncel 8 Eylül döviz kurları; dolar, euro sterlin fiyatı

Döviz piyasaları hafta sonu fiilen kapalı ancak dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere yabancı para birimleri bankalar arası piyasada işlem görmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde 34 lira bandında aşağı yukarı hareket eden dolar kuru, yatırımcılarını endişeli bir bekleyişe itiyor. Hal böyleyken dolar fiyatı 8 Eylül 2024 sabah saatleri itibarıyla 34 liranın yine hemen altında işlem görüyor. Euro ve sterlin kuru ise iniş eğilimde.

Dolar fiyatı başta olmak üzere döviz piyasalarında gözlenen bu negatif seyir, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesini beslemesinden kaynaklanıyor.

Peki güncel döviz kurları ne durumda? İşte dolar fiyatı, euro, sterlin kuru...

DOLAR BUGÜN (8 EYLÜL) NE KADAR?

Güncel dolar fiyatı: 33.98 TL

8 EYLÜL EURO FİYATI

Güncel euro fiyatı: 37.72 TL

8 EYLÜL STERLİN FİYATI

Güncel sterlin fiyatı: 44.72 TL

8 EYLÜL DÖVİZ KURLARI