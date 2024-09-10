Güncel dolar fiyatı belli oldu! İşte 10 Eylül döviz kurları

10 Eylül 2024 07:29 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 07:30

Dolar fiyatı, euro fiyatı, sterlin fiyatı ne kadar? İşte para piyasalarında son durum, 10 Eylül döviz kurları; dolar, euro sterlin fiyatı...

Altın, gümüş ve temel metallerde sert düşüş! Petrol ve tarım piyasaları karışık

Altın, gümüş ve temel metallerde sert düşüş! Petrol ve tarım piyasaları karışık

Dolar fiyatı bir süredir 34 lira bandı civarında fiyatlanıyor. Küçük iniş çıkışlara rağmen dolar kuru yatay bir seyre oturmuş durumda. Hafta sonu bankalar arası piyasada yaşanan küçük düşüşün ardından dolar dün yeni haftayı 34 lira seviyesinin hemen üstünde açmıştı. Peki bugün dolar ne kadar oldu?

BUGÜN (10 EYLÜL 2024) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar sabah piyasaların açılışında Hal böyleyken dolar fiyatı 10 Eylül 2024 sabah saatleri itibarıyla 34 liranın hemen üstünde işlem görüyor.

Euro ve sterlin kuru ise iniş eğilimde.

Güncel dolar fiyatı alış 34.06TL, satış 34.08 TL

10 EYLÜL EURO FİYATI

Güncel euro fiyatı alış 37.64 TL, satış 37,67 TL

10 EYLÜL STERLİN FİYATI

Güncel sterlin fiyatı alış 44.58 TL, satış 44,62 TL

10 EYLÜL DÖVİZ KURLARI