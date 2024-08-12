Güncel dolar kuru belli oldu! 12 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve döviz kurları

12 Ağustos 2024 08:22 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 08:41

Kripto para piyasalarında kriz fırsata döndü! Bitcoin ve Ether için yatırımcı harekete geçti: Trilyon dolarlık giriş var

Kripto para piyasalarında kriz fırsata döndü! Bitcoin ve Ether için yatırımcı harekete geçti: Trilyon dolarlık giriş var

Dolar fiyatı başta ABD'deki resesyon endişesi olmak üzere uluslararası birçok risk faktörünün etkisiyle geçen hafta ani bir çıkışa imza atmıştı. Aylarca 32.50 civarında seyreden dolar kuru bir anda rekorlara koşmuştu.

Ağustos ayının ilk gününe göre dolar 0,24 TL artarak yüzde 0,72 değer kazanan dolar kuru 6Ağustos'ta 33,30 bandında yaptığı açılışın ardından akşam saatlerinde 33.60 seviyesini görmüş ve rekor kırmıştı.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı ise 33.53'ten kapatmıştı. Euro cuma günü son olarak 36.67 seviyesinde alıcı bulmuştu. Peki yeni haftada durum nedir? İşte 12 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve diğer döviz kurları...

BUGÜN (12 AĞUSTOS) DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar sabah saatleri itibarıyla 33,58 liradan işlem görüyor. Euro kuru ise 36,66 TL seviyelerinde seyrederken sterlin ise 42.94 liradan alıcı buluyor.

Peki diğer yabancı para birimlerinde durum nedir? İşte 12 Ağustos Pazartesi güncel döviz kurları...

12 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI