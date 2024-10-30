Güncel dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı

30 Ekim 2024 07:30 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 08:05

Dolar kuru geçtiğimiz hafta kırdığı rekorun ardından 34.30 TL üzerinde fiyatlanmıştı. Dolar yükselişle başladığı haftanın üçüncü gününde yine sınırlı yükseliş sergiliyor. İşte 30 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı...

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Döviz kurları, ABD​'nin faiz indirimi​ hızı ve bu ülkede yaklaşan seçimler nedeniyle son dönemde kararsız bir tutum izliyor. Gözler özellikle Türk Lirası​ karşısında son 1 yıl içerisinde büyük değer kazanan dolar kuru​ üzerinde.​

Geçen hafta yeniden çıkışa geçen dolar ve 34.40 lira bandını aşarak rekor kırmıştı. Dolar yeni haftada da bu seviyenin hemen altında fiyatlandı. Dünü 34.17 ile kapatan dolar yeni günü sınırlı yükseliş trendi ile açtı. Peki bugün dolar kuru​ ne kadar oldu? Euro​, sterlin​ fiyatı kaç TL? İşte 30 Ekim 2024 döviz kurları.

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (30 EKİM 2024)

Güncel dolar kuru​ bu sabah itibarıyla alış 34.27, satış 34,28 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,08 TL ve satış 37,10 TL seviyesinde.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ ise alış 44.57 TL, satış 44,62 TL'de fiyatlandı.

30 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI