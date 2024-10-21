Güncel dolar kuru ne kadar oldu? İşte 21 Ekim döviz kurları, euro, sterlin fiyatı

21 Ekim 2024 07:14 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 07:15

Dolar kuru dünkü kapanışın ardından güne yukarı yönlü sınırlı hareketlerle başladı.. Euro ve sterlin için de durum benzer. Peki güncel dolar kuru ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2024 döviz kurları ; euro, sterlin, dolar fiyatı...

Dolar​ kuru uzun süredir sınırlı hareketlerle yukarı yönlü bir seyir izlemeye devam ediyor. Yatırımcıların yıl sonu tahminlerine göre uzun vadeli kazanç bekledikleri dolar/TY 34.25 TL bandında hareketini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta Para Politikası Kurulu​ (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu. Bu durum piyasalarda stabil bir tutum ile karşılık buldu

Geçen haftayı dolar 34,26 lira ile kapatırken yeni haftanın ilk gününde de benzer bir fiyatlanma söz konusu. Peki güncel dolar kuru​ ne kadar oldu? Euro, sterlin​ fiyatı kaç TL? İşte 21 Ekim 2024 döviz kurları.

GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR OLDU? (21 EKİM 2024)

Serbest piyasada Dolar/TL, bugün açılış itibarıyla alış 34.26, satış ise 34,29 TL'den fiyatlandı.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,26 TL ve satış 37,29 TL'den işlem görüyor.

STERLİN​ NE KADAR?

İngiliz para birimi Sterlin​ kuru ise alış 44.71 TL, satış 44,76 TL'den fiyatlanmış durumda.

21 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI