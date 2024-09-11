Güncel ve anlık dolar kuru belli oldu! 11 Eylül döviz kurları, dolar, euro fiyatı

11 Eylül 2024 07:06 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 07:29

Anlık dolar fiyatı, euro fiyatı, sterlin fiyatı ne kadar? İşte para piyasalarında son durum, 11 Eylül döviz kurları; dolar, euro sterlin fiyatı...

Dolar fiyatı yıl sonunda kurdaki yükseliş öngörüleri nedeniyle yatırımcıların sürekli takibinde. Dolar kuru bir süredir 34 TL sınırından aşağı ve yukarı yönlü küçük hareketlerle yatay bir seyir izliyor. Bu durum yatırımcıları dolar konusunda hareketsiz kılarken piyasanın geleceğine yönelik gelişmeler ise dikkatle takip ediliyor. Hafta sonu bankalar arası piyasada yaşanan küçük düşüşün ardından dolar, yeni haftayı 34 lira seviyesinin hemen üstünde açmıştı. Devam eden günlerde de dolar bu seyri koruyor. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 11 Eylül döviz kurları, dolar fiyatı ve euro fiyatı...

BUGÜN (11 EYLÜL 2024) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatı küçük bir yükselişle başladığı 10 Eylül 2024 sabah saatleri itibarıyla alış 34.01 TL ve satış 34.05 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATI NE KADAR?

Dolar gibi son zamanlarda yüksek seviyelerde seyreden euro bugün 37.57 TL'den alınırken, 37.63 TL'den satılıyor.

11 EYLÜL DÖVİZ KURLARI