Serbest piyasada dolar düşüşte! Türk Lirası değer kazanıyor! 29 Nisan dolar, euro ve döviz kurları

29 Nisan 2024 07:39 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 08:13

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerin ardından dalgalı bir seyre geçen dolar kuru serbest piyasada bir ara 33 lira bandını zorlamıştı. Ancak daha sonra 32.50 TL civarında fiyatlanan dolar bu seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Buna karşın piyasaların kırılgan yapısı ve uluslararası gelişmeler akıllara Dolar 40 lira olur mu, sorusunu getiriyor geldi.

DOLAR 40 TL OLUR MU?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce dolar kurunda 40 TL üzeri, euro kurunda 50 TL üzeri, gram altında ise 3 bin lira üzerinde beklentisi olduğunu belirten Memiş, bu tahminlerinde bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Ekonomist Erdoğan Turan ise izlenen para politikasının amaçlarından birinin TL'ye dönüşün sağlanması olduğunu belirterek, "Liralaşma hamlesinde başarı sağlanırsa Merkez Bankası'nın para politikasının etkinliği daha da güçlenir" değerlendirmesini yaparak karşıt bir görüş savundu.

Peki bugün dolar ne kadar? İşte 29 Nisan dolar, euro ve döviz kurları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar sabah saatleri itibariyle bankalar arası piyasada 32.27 civarında işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro bugün piyasa açılışını 34.50 liranın hemen üzerinde yaptı

29 NİSAN DÖVİZ KURLARI