02 May 2024 08:22 - Güncelleme : 02 May 2024 08:24
Son dakika! Dolar kuru düşüşte... 2 Mayıs 2024 dolar, euro fiyatı ve döviz kurları...
Önce Merkez Bankası ardından Fed'in faiz kararları sonrası dolar kuru yükseliş ivmesini kaybetti. Türk Lirası, dolar karşısındaki kayıplarını az da olsa geri aldı. Peki bugün dolar ne kadar? İşte 2 Mayıs 2024 dolar, euro fiyatı ve dövz kurları ..
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Dolar kuru uzun süredir devam eden çıkış ivmesini kaybetti. Önce Türkiye Cumhuriyeti Mrekez Bankası (TCMB) ardından dün de Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) fart arda aldığı faiz kararları dolardaki ateşi söndürdü
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar/TL, bugün açılışta yüzde 0,41 düşüşle 32,36 civarına geriledi. Euro kuru ise 34,73 seviyesinde el değiştiriyor. Böylece Türk Lirası, nisan ayı başından bugüne ise yüzde 0,14 ile oldukça sınırlı değer kaybetti.
CITIBANK'TAN TÜRK LİRASI TAHMİNİ
Diğer yandan Türk Lirası'ndaki yükseliş öngörüsünü destekleyen bir açıklama da ABD bankacılık devi Citibank'tan geldi, dolara karşı Türk Lirası önerisinde bulunan. Citi, Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanacağı tahminini paylaştı.
2 MAYIS 2024 DÖVİZ KURLARI
Kaynak: TGRT Haber