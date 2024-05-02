Son dakika! Dolar kuru düşüşte... 2 Mayıs 2024 dolar, euro fiyatı ve döviz kurları...

02 May 2024 08:22 - Güncelleme : 02 May 2024 08:24

Dolar kuru uzun süredir devam eden çıkış ivmesini kaybetti. Önce Türkiye Cumhuriyeti Mrekez Bankası (TCMB) ardından dün de Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) fart arda aldığı faiz kararları dolardaki ateşi söndürdü

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, bugün açılışta yüzde 0,41 düşüşle 32,36 civarına geriledi. Euro kuru ise 34,73 seviyesinde el değiştiriyor. Böylece Türk Lirası, nisan ayı başından bugüne ise yüzde 0,14 ile oldukça sınırlı değer kaybetti.

CITIBANK'TAN TÜRK LİRASI TAHMİNİ

Diğer yandan Türk Lirası'ndaki yükseliş öngörüsünü destekleyen bir açıklama da ABD bankacılık devi Citibank'tan geldi, dolara karşı Türk Lirası önerisinde bulunan. Citi, Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanacağı tahminini paylaştı.

2 MAYIS 2024 DÖVİZ KURLARI